Ecco chi sono i personaggi introdotti in ONE PIECE capitolo 962

L'anime di ONE PIECE ha concluso il doppiaggio di uno scontro importante, superato da ormai diversi mesi per gli appassionati del manga. Questi ultimi, invece, stanno facendo la conoscenza di Kozuki Oden, ex shogun di Wanokuni, e di tutta la storia ancora da raccontare riguardante l'isola dei samurai.

Durante il corso di questo flashback ambientato ben 41 anni prima, Eiichiro Oda ha presentato ufficialmente Oden Kozuki nella storia e non più sotto forma di ombra. Il figlio di Sukiyaki Kozuki viene disconosciuto in seguito all'incidente del Dio della Montagna, ottenendo però la fedeltà di due personaggi come Kin'emon e Denjiro.

A loro si uniranno poi coloro che formeranno il nucleo principale dello shogunato di Oden, ovvero i Nove Foderi Rossi. Durante il vagabondaggio a Kuri si uniranno al gruppo Kiku, Kanjuro, Raizo e Ashura Douji. Mancano ancora alcuni membri, come Kawamatsu, Inuarashi e Nekomamushi. Proprio questi ultimi tre arrivano nelle pagine finali di ONE PIECE capitolo 962, e un fan ha anche trovato un collegamento con i capitoli precedenti.

Infatti si credeva che molti riferimenti di Inuarashi andassero verso Oden, ma invece potrebbero essere diretti verso Kawamatsu. Il kappa sulle spiagge di Kuri trova i corpi dei due mink esanimi e li salva appena in tempo. In calce potete vedere i collegamenti con alcuni capitoli passati di ONE PIECE, e voi avevate notato la sagoma di Kawamatsu il Kappa nell'angolino? O pensavate che la gratitudine di Inuarashi veniva provata verso Oden?