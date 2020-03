Chi sono i personaggi preferiti dai fan in Giappone? Ce lo rivela la rivista Newtype

La rivista Newtype non dovrebbe suonarvi poi tanto nuova, in quanto si tratta di uno dei magazine più in voga e importanti nel territorio del Sol Levante. In patria, infatti, non vi è appassionato di anime e manga che non conosca e segua regolarmente l'etichetta mensile.

Tra le tante riviste che toccano con mano la cultura nipponica tanto cara agli appassionati di animazione, Newtype si erge tra i più importanti magazine del settore, grazie a una mole di contenuti in ciascun numero che ne legittimano l'importanza. Vi basti pensare, infatti, che molti annunci, locandine promozionali e inedite interviste passano tra le mani della creatura dell'editore Kadokawa Shoten. La popolarità è tale che, ogni anno, il magazine ne approfitta per eleggere il miglior anime trasmesso ogni anno, come la vittoria di Demon Slayer in questo 2019.

Ad ogni uscita, inoltre, i fan votano i propri personaggi preferiti, creando una classifica che riassume i gusti dei lettori e degli appassionati nipponici. Allegati in calce alla notizia, dunque, ci sono i 10 personaggi femminili e maschili votati dai fan nell'ultimo numero della rivista. Tra essi, ovviamente, non poteva non dominare nuovamente la classifica maschile Kirito di Sowrd Art Online, da lungo tempo beniamino dei fan in Giappone. Dalla controparte femminile, invece, Asuna Yuuki viene scavalcata dalla bellissima Yukano Minato di BanG Dream.

E voi, invece, cosa ne pensate della classifica in questione, vi trovate d'accordo? Diteci la vostra personale top 10 nello spazio dedicato ai commenti.