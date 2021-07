Chi è il personaggio più forte degli anime? L'elenco tra Dragon Ball e altre sorprese

L'industria di anime e manga è in azione dai lontani anni 40 del '900. Nel corso del tempo sempre più autori giapponesi si sono cimentati nella produzione di questi lavori, creando quindi un numero di personaggi sterminato. La maggior parte sono umani normali, ma chi è il personaggio degli anime più forte mai creato?

Se parliamo di umani, c'è sempre l'annosa questione tra Saitama e Goku, con il protagonista storico di Dragon Ball e quello di One-Punch Man che non si affronteranno mai eppure sono sempre al centro degli scontri dei fan. I due però potrebbero morire facilmente sotto i colpi di Light Yagami, che ha in possesso un'arma micidiale. Nell'ambito umano, sicuramente questi sono i personaggi che più potrebbero giocarsi la vittoria, insieme a Rimuru Tempest di Vita da Slime, capace di copiare poteri e abilità di chiunque incontri, il che la rende estremamente temibile. Ma anche un personaggio come Enrico Pucci de Le Bizzarre Avventure di Jojo potrebbe prendere parte al contest, considerato il potere del suo stand.

Ma i personaggi sono anche divini, e sempre rimanendo nell'ambito di Dragon Ball esploriamo il mondo del midquel Dragon Ball Super per citare Zeno, il creatore del multiverso di Akira Toriyama e che è quindi anche in grado di farlo sparire con un semplice schiocco di dita. Né le altre divinità di Dragon Ball né quelle di molti altri manga, come ad esempio il Re degli Shinigami di Death Note, potrebbero avere chance di affrontarlo. Ma un avversario potrebbe esserci, e di certo non è quello dei più noti: Madoka Kaname da Puella Magi Madoka Magica, una dea in grado di influenzare e cambiare la realtà.

Non ci sarà mai una risposta definitiva dato che ogni personaggio vive nel proprio universo e con le proprie regole. Rimane però sempre la curiosità di sapere come andrebbe in uno scontro tra due di questi personaggi.