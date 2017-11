Chi è il personaggio più veloce di One Piece? I fan tornano sulla questione!

I fan di One Piece erano abbastanza sicuri su chi fosse il personaggio più veloce della serie, almeno fino a quandonon ha gettato tutto nuovamente in discussione. Il cuoco ha infatti recentemente mostrato un'impressionante manovra rapida che ha riacceso il dibattito.

Attenzione possibile Spoiler

Mentre Sanji, Pudding e Chiffon si stanno facendo strada con la nuova torta nuziale di Big Mom, Oven entra in scena per fermarli, ma le cose non vanno come previsto. Infatti, mentre Il padre di Chiffon, Pound, tenta subito di intervenire per salvare sua figlia, Sanji sferra un potente e rapidissimo calcio a Oven, prima ancora che Pound riesca a sferrare un pugno.

Separando con successo i due, Sanji raccoglie quindi Chiffon e la tira fuori dai guai. Questo rapido salvataggio ha spinto molti fan a ripensare chi sia esattamente il personaggio più veloce di One Piece. Per arrivare in fondo alla questione, tuttavia, bisogna ammettere che ci sono alcuni personaggi davvero notevoli che creano problemi.

Sanji potrebbe essere il personaggio più veloce della Ciurma di Cappello di Paglia, specialmente quando ottiene un aumento di velocità grazie alla sua tecnica "Sky Walk", ma potrebbe non essere il personaggio più veloce della serie.

C'è Lucci del CP9 nella sua forma ghepardo, che nell'arco di "Enies Lobby" ha tenuto il ritmo di Rufy in Gear Second. Hody Jones pieno di steroidi nell'arco de "L'isola degli Uomini Pesce", Marco dei Pirati di Barbabianca che riesce ad intercettare Kizaru e salvare Rufy durante la Battaglia di Marineford (parlando di quest'ultima battaglia, c'è Rayleigh che è riuscito a tenere il passo con la velocità di Kizaru con pochissimo sforzo).

Anche Rufy in Gear Second e Gear Fourth ottiene una velocità folle, senza contare, come accennato, il problema dell'ammiraglio Kizaru, il cui potere del Frutto del Diavolo trasforma il suo corpo in pura luce. Muovendosi alla velocità della luce, infattti, è stato l'unità di misura per la velocità con cui gli altri personaggi hanno dovuto competere.

Ma questi sono solo una manciata di personaggi nella lunga storia di One Piece, quindi potrebbe esserci ancora uno sconosciuto più veloce all'orizzonte. One Piece di Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione nel Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1997. È stato raccolto in 87 volumi, con alcuni capitoli ancora da includere.

Attualmente One Piece si trova nella parte finale dell'arco narrativo "Whole Cake Island".