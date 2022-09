Chi è il personaggio più scarso di ONE PIECE? Sfida tra i più deboli

Nei suoi oltre vent'anni di pubblicazione, ONE PIECE ha portato i lettori a fare la conoscenza di una moltitudine di protagonisti, alcuni indimenticabili e forti, come ad esempio Portuguese D. Ace, e altri meno blasonati e deboli come quelli di cui vi stiamo per fare cenno.

Chi è il personaggio più scarso di ONE PIECE?. Questa è una domanda che qualsiasi appassionato dell'opera, almeno una volta, si è posto. Di recente la gerarchia di ONE PIECE è cambiata con la nomina dei cinque nuovi Imperatori, dunque questo è il momento perfetto non per parlare del protagonista più forte, che scopriremo solamente quando verrà trovato il leggendario ONE PIECE alla fine del racconto, ma bensì di quello più debole.

La serializzazione di ONE PIECE comincia nel 1997 per mano di una allora giovane Eiichiro Oda sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha. Da allora, abbiamo assistito al debutto di migliaia di personaggi, alcuni presenti tutt'oggi e altri finiti nel dimenticatoio. Sarà uno di questi personaggi scordati nel nulla a ottenere il titolo di "personaggio più scarso di ONE PIECE", oppure uno di quelli che attualmente smuove le acque nelle pagine del manga? Prima di scoprirlo, vi invitiamo a scoprire dal più scarso al più forte tutti i Mugiwara di ONE PIECE.

ONE PIECE si avvicina alla fine, che comunque non avverrà prima di cinque anni stando alle dichiarazioni dell'autore, ma è comunque possibile farsi un'idea sul più debole. Il primo a essere preso in considerazione per questa particolare classifica è un personaggio apparso di recente nella Saga del Paese di Wa. Parliamo di Mouseman, il Gifter dei Pirati delle cento bestie di Kaido. La sua unica utilità risiede nelle sue orecchie da topo che gli consentono di poter ascoltare qualsiasi conversazione di una taverna.

Sebbene Usopp sia cresciuto tantissimo dalla sua prima apparizione, il cecchino figlio di Yasopp è comunque il più debole e umano della ciurma di Cappello di Paglia. Dopo aver dimostrato di essere temerario proprio come il pirata che sognava di essere, riuscirà anche a diventare uno dei più forti?

Infine, in questa classifica non può mancare Buggy il Clown, uno degli artefici della costituzione della nuova organizzazione pirata di ONE PIECE. La Marina crede che Buggy sia il capitano di Mihawk e Crocodile e il pirata pagliaccio è stato eletto come uno dei nuovi Imperatori. La realtà è però ben diversa e probabilmente presto Buggy sconterà questa sua ennesima bugia.

Tra i capitani di una ciurma pirata di ONE PIECE attualmente in attività, è sicuramente Buggy il più scarso di ONE PIECE.