Chi è il più forte? Goku di Dragon Ball? Saitama di One-Punch man? No, è Shaggy

Un tempo c'era Chuck Norris, che girovagava su internet tra meme e storie che lo vedevano al limite dell'onnipotenza, o anche oltre. Spesso è stato coinvolto anche in sfide con personaggi di fantasia al limite del divino, come Superman, o Goku di Dragon Ball, e tanti altri miti degli anime. Ora però il suo ruolo è stato preso da una nuova persona.

Ebbene, negli scorsi mesi internet ha deciso di istituire a figura divina un personaggio che da tempo gira tra gli schermi di tutto il mondo, anche se sotto tutt'altre spoglie. Uno dei cinque protagonisti del popolarissimo cartone americano Scooby Doo, Shaggy, è diventato il nuovo meme di internet a causa della sua forza nascosta al pari di quella di Goku di Dragon Ball.

Inutile dire che sono arrivati fiumi di immagini sul personaggio sotto tantissime forme, tra cui quella di Shaggy in versione Ultra Istinto oppure, una delle ultime pubblicate da un fan che potete vedere in calce, del compagno di Scooby Doo intento a sconfiggere in combattimento Goku e Saitama di One-Punch man.

Un'altra versione lo vede sottoforma di Pain di Naruto, ma, in generale, tutti i personaggi più potenti del mondo fumettistico globale stanno tremando davanti la sua potenza. Chi la spunterebbe in uno scontro tra lui e Chuck Norris?