Chi erano precedenti imperatori di ONE PIECE? Le ipotesi ai tempi di Roger

Ci sono tanti pirati nel mondo di ONE PIECE, ma la maggior parte di questi possono soltanto sperare di entrare a far parte di una ciurma più grande come mozzi o soldati di bassa leva. Qualcun altro spera di entrare nella Rotta Maggiore formando una propria ciurma e governando piccole isole ai margini delle rotte principali.

E poi ci sono coloro che possono davvero aspirare al One Piece e che dominano la scena in lungo e il largo, con ciurme sterminate e domini numerosi. Questi sono i quattro imperatori, conosciuti anche con il termine originale giapponese Yonko. Questo appellativo viene dato ai pirati più forti, influenti e pericolosi dei mari di ONE PIECE. Nel corso della storia, è stato dato a pochi personaggi, con Rufy e Buggy che hanno fatto il loro ingresso di recente.

In passato, invece, c'erano Kaido e Big Mom, ora scalzati, ma c'era anche Barbabianca, morto a Marineford. Ma prima di questa conformazione che ha fatto la storia, quali erano i quattro imperatori passati di ONE PIECE? In particolar modo, chi era imperatore prima di Shanks? Infatti, Barbabianca, con Kaido e Big Mom, sono pirati molto anziani che dicevano la propria nel mondo da tempo, affrontando nemici e marina senza distinzioni. Ma Shanks è un pirata molto più giovane e che appartiene a questo gruppo da pochi anni.

Non è noto chi fosse un imperatore prima del rosso, naturalmente, ma di certo in passato il gruppetto era formato da Roger, Big Mom, Barbabianca e Shiki, i pirati più forti della loro epoca. Un quartetto di tutto rispetto, poi ridotto con le uscite di Roger e Shiki. Ecco invece chi è il più forte degli imperatori di ONE PIECE conosciuti.