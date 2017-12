Chi presterà la propria voce al Joker nella traccia anglofona di Batman Ninja?

Dato l'alone di mistero che ancora circonda trama e cast di Batman Ninja , il nuovo lungometraggio d’animazione giapponese che uscirà nel 2018, i fan occidentali si stanno già interrogando su chi doppierà in inglese il sempre carimastico personaggio del

Mentre il cast giapponese è stato rivelato da qualche tempo, sulla già confermata traccia inglese vige al momento il segreto assoluto. Il portale di informazione Collider, tuttavia, anticipa che i doppiatori inglesi coinvolti nel progetto avrebbero già preso parte ai precedenti prodotti d’animazione legati al brand di Batman. Addirittura, le iniziali dell’interprete vocale del Joker dovrebbero essere “T.H.”.



Pare però che nessun doppiatore con le suddette iniziali abbia mai prestato la propria voce al personaggio, pertanto i fan hanno dovuto escludere, ad uno ad uno, tutti i suoi storici doppiatori. La ricca lista include nomi del calibro di Frank Welker (The Super Powers Team: Galactic Guardians), Mark Hamill (Batman: The Animated Series), Jeff Bennett (Batman: The Brave and the Bold), Brent Spiner (Young Justice), John Kassir (DC Super Friends), John DiMaggio (Batman: Under the Red Hood), James Patrick Stuart (Justice League: Crisis on Two Earths), Michael Emerson (The Dark Knight Returns), Christopher Corey Smith (LEGO Batman: The Movie - DC Superheroes Unite), Dee Bradley Baker (Il figlio di Batman), Troy Baker (Batman: Assault on Arkham), Jeff Bergman (Batman: Return of the Cape Crusaders) e Zach Galifinakis (LEGO Batman - Il Film).



Se nella traccia audio giapponese avremo un Joker doppiato da Wataru Takagi - che in passato ha prestato la propria voce a Bellamy in ONE PIECE, Ganju Shiba in Bleach, Alaindelon in Beezlebub e Obito Uchiha in Naruto Shippuuden - è dunque probabile che la traccia inglese presenti invece una voce totalmente inedita, almeno sul personaggio.