Grazie a chi sta proseguendo Berserk? Ecco a chi vanno i meriti principali

La morte di Kentaro Miura è stato un avvenimento particolarmente doloroso per tutto il mondo dei manga. Oltre ad averci lasciato una persona di spessore, ci ha lasciati un grandissimo autore che da anni stava pubblicando uno dei best seller del mondo fumettistico giapponese, che per anni è stato un caposaldo del genere dark fantasy: Berserk.

Per anni, la storia di vendetta di Gatsu è stata una delle più seguite, nonostante non sia uno shonen. Il seinen dai toni oscuri e brutali, con omicidi, stupri, violenze di ogni tipo pressoché in ogni capitolo, si distinto particolarmente, conquistando sempre il pubblico tra rivista e tankobon. Purtroppo, la morte di Kentaro Miura portò all'interruzione momentanea del manga. Tuttavia, esso è ripreso.

Ma a chi è dovuta la ripresa del manga di Berserk? Drache Doratan, noto assistente di spicco di Studio GAGA, ovvero lo studio di assistenti che Kentaro Miura ha messo in piedi da solo, allenandoli a disegnare così da renderli indipendenti, ha fatto una rivelazione tramite il suo account di X, ex Twitter. Sul social, il disegnatore ha rivelato che ci sono due persone da ringraziare se il manga è ancora in corso.

Berserk è in corso grazie al sensei Mori e all'editor Shimada. Oltre al supporto della redazione di Young Animal, è stato fondamentale l'intervento di Koji Mori, mangaka di lunga data ma soprattutto migliore amico di Kentaro Miura. Avendo saputo tutta la storia dal suo collega e amico, Mori ha deciso di non lasciar morire lo splendido progetto messo in piedi dal mangaka defunto, dando il suo contributo e raccontando tutto ciò che ricorda.

Ora non resta che attendere il proseguimento del manga che avverrà con Berserk 375 ancora senza data d'uscita, ma con lo stesso Drache Doratan che ha rivelato lo stato del capitolo.