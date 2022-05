Chi sono i quattro cavalieri dell'apocalisse di Four Knights of Apocalypse? I nomi

Chiuso The Seven Deadly Sins, Nakaba Suzuki non si è stancato del ciclo di Britannia e ha così deciso di ambientare in questo mondo fantasy a stampo celtico una seconda opera, il sequel Four Knights of Apocalypse. Ovviamente sono tornati alcuni dei Sette Peccati Capitali, ma la scena non è di certo per loro.

Nel nuovo manga, con il tempo che è passato, è il tempo di affidare a una nuova generazione di guerrieri il salvataggio di Lionesse e del mondo dalle forze del male. I protagonisti di Four Knights of Apocalypse sono quattro giovani guerrieri che, per l'appunto, sono stati chiamati cavalieri dell'apocalisse dalle forze di Re Artù. Ma chi sono i Four Knights of Apocalypse?

Il primo presentato nel manga è Percival, il ragazzo dai capelli verdi che ha in possesso la magia dell'eroe della speranza: alimentandosi con questo sentimento può creare una miriade di attacchi devastanti e di esserini magici. Il secondo è Lancelot, figlio di Ban ed Elaine che è stato già conosciuto nei capitoli extra della serie precedente: è un ragazzo che sa leggere nel pensiero ed è anche capace di mutare forma.

Il terzo è Tristan, altro personaggio già visto in The Seven Deadly Sins. Figlio di Elizabeth e Meliodas, ha nei suoi occhi sia il potere del clan dei demoni sia quello del clan delle dee ed è quindi in grado di sfruttare la potenza di entrambi i mondi. Infine l'ultima arrivata in Four Knights of Apocalypse è Gawain, una donna alta e formosa che ricorda in un certo modo Merlin ma che è in grado di sfruttare il potere delle fiamme ed è la padrone del sole.

In futuro questi personaggi li vedremo in azione anche animati dato che è stato annunciato l'anime di Four Knights of Apocalypse.