Chi sono i re delle vendite delle tre case editrici maggiori?

Le case editrici fanno spesso lotta tra loro su chi abbia il manga più venduto e apprezzato. Da diversi anni ormai è stata decretata la vittoria in questo ramo di ONE PIECE, un vero schiacciasassi da quasi due decenni, ma la lotta prosegue sugli altri titoli minori e meno. Vediamo quali sono i titoli più venduti delle tre case editrici maggiori.

La rivista Tsukuru Magazine ha pubblicato un grafico dove svela le tirature dei quindici titoli maggiori delle tre case editrici Shueisha, Kodansha e Shogakukan. Ognuno di questi tre grossi editori ha una sezione dedicata e i dati prendono in considerazione la tiratura per singolo volume delle uscite effettuate tra aprile 2019 e marzo 2020.

La classifica di Shogakukan è la seguente:

Silver Spoon 15 750.000 copie Detective Conan 96 710.000 copie Detective Conan: Zero no Tea Time 3 500.000 copie Mix 15 330.000 copie Kūbo Ibuki 12 270.000 copie Detective Conan: Hannin no Hanzawa-san 4 245.000 copie Major 2nd 17 235.000 copie Teasing Master Takagi-san 11 235.000 copie Blue Giant Supreme 8 200.000 copie Asadora! 2 180.000 copie Karakai Jōzu no (Moto) Takagi-san 6 170.000 copie Fūto Tantei 6 170.000 copie Koi to Dangan 3 170.000 copie Shinya no Dame Koi Zukan 6 150.000 copie Poe no Ichizoku Unicorn - 150.000 copie Aoashi 19 150.000 copie

Tanti pari merito in classifica (che fanno presentare anche una sedicesima posizione) e soprattutto Detective Conan non riesce a vincere nonostante sia uno dei manga più longevi della casa editrice. Piazza però ben due spin-off nelle prime posizioni. Segue poi la classifica di Shueisha:

ONE PIECE 95 3,2 milioni di copie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 19 1,5 milioni di copie Kingdom 57 920.000 copie My Hero Academia 26 660.000 copie One-Punch Man 21 660.000 copie The Promised Neverland 18 600.000 copie Haikyu!! 37 600.000 copie SPY x FAMILY 3 400.000 copie Rurouni Kenshin: Hokkaido Arc 3 350.000 copie Dragon Ball Super 9 340.000 copie World Trigger 20 330.000 copie Golden Kamuy 21 320.000 copie Kaguya-sama: Love is War 17 320.000 copie Blue Exorcist 23 320.000 copie Kimi ni Todoke Bangai-hen: Unmei no Hito 1 300.000 copie

Oltre ONE PIECE che svetta con i suoi tre milioni, c'è anche Demon Slayer a superare le sette cifre. Tuttavia va considerato che la tiratura di Demon Slayer è stata effettuata dalla casa editrice pesantemente al ribasso e che ha costretto la Shueisha a fare oltre due ristampe al mese, avendo il volume superato i 2,2 milioni di copie vendute la scorsa settimana. Infine, c'è la classifica di Kodansha:

L'Attacco dei Giganti 28 1,43 milioni di copie The Quintessential Quintuplets 13 500.000 copie That Time I Got Reincarnated as a Slime 12 482.000 copie The Seven Deadly Sins 36 474.000 copie Fratelli nello Spazio - Uchu Kyodai 36 320.000 copie Saint Young Men 17 288.000 copie Ace of Diamond Act II 16 286.000 copie The Heroic Legend of Arslan 11 265.000 copie Chihayafuru 42 250.000 copie What Did You Eat Yesterday? 16 235.000 copie Cardcaptor Sakura: Clear Card 6 233.000 copie Ajin 14 205.000 copie Grand Blue Dreaming 13 202.000 copie Giant Killing 51 184.000 copie Hajime no Ippo 125 184.000 copie

Anche per la terza casa editrice c'è un titolo che supera il milione di copie stampate per singolo volume ed è naturalmente L'Attacco dei Giganti. Segue a debita distanza l'ormai concluso The Quintessential Quintuplets. Vi aspettavate queste cifre per i giganti del manga?