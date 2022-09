Chi ha sconfitto Gol D. Roger? Le battaglie del re di ONE PIECE

Ci sono alcune figure epiche in ONE PIECE, figure che nonostante la morte continuano a essere presenti tra eredi e volontà tramandate. E considerato l'inizio del manga, non si può parlare di ONE PIECE senza pensare al Re dei Pirati, Gol D. Roger. Grazie alla saga di Wano abbiamo anche potuto conoscerlo meglio.

Guerriero navigato senza Frutto del Diavolo ma solo con la forza dell'Ambizione, Gol D. Roger è stato il pirata più potente di un'intera epoca. Di battaglie ne ha affrontate e vinte tante, ma qualcuno ha sconfitto Gol D. Roger in ONE PIECE?

Il Re dei Pirati, come detto, ha affrontato una miriade di avversari nel corso della sua carriera piratesca. Tuttavia non conosciamo bene tanti dettagli e aspetti della sua vita, ma possiamo dire che ha affrontato numerose volte Monkey D. Garp e altri personaggi della marina. Tuttavia, considerato che è sempre stato in libertà, non è mai stato sconfitto da loro. Anche a livello piratesco ha potuto affrontare Rocks D. Xebec vincendo.

In sostanza, per quanto ne sappiamo al momento, Gol D. Roger è stato sconfitto soltanto da una malattia non meglio precisata ma mortale, cosa che lo portò a consegnarsi alla marina per non soccombere al suo stesso male. Anche in questo caso però si potrebbe dire che il Re dei Pirati ha scelto di affrontare la sua battaglia interiore e di non lasciarla pienamente vinta alla malattia.