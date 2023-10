Chi ha strappato il braccio a Kidd? La risposta dalle SBS di ONE PIECE 107

Nel corso dell'arco narrativo del Paese di Wano gli appassionati di ONE PIECE hanno potuto legare maggiormente con il personaggio di Eustass Kid, colui che al fianco di Trafalgar Law ha sconfitto l'Imperatrice Big Mom. Ma se quando venne introdotto era dotato di entrambi gli arti superiori, in quell'arco narrativo lo ritroviamo senza un braccio.

A cavallo tra la Guerra di Marineford e l'alleanza tra Mugiwara, Visoni, Samurai e Pirati di Heart, Capitano Kidd venne coinvolto in una grossa battaglia in cui rimise il braccio sinistro. Ma che cosa accadde realmente? Ebbene, nelle SBS di ONE PIECE Volume 107 Eiichiro Oda ha chiarito ciò che i lettori più attenti avevano già compreso da lungo tempo.

Nella sessione di domande e risposte con i fan nelle pagine extra di ONE PIECE Vol. 107, il sensei Oda conferma una questione che in teoria doveva essere già ben chiara a tutti. Una delle questioni poste dai un lettori recita, "Nel capitolo 1076 di ONE PIECE, Lucky Roux ha detto 'Parli proprio tu, Beck! Con chi pensi lui sia arrabbiato?'. Quindi... questo signfica che è stato Beckman a prendersi il braccio di Kidd?". La risposta di Oda è stata chiara è concisa. "Si, così sembra! Questo è il mondo dei pirati, dove solo i forti sopravvivono".

Come detto anche dal lettore, è in ONE PIECE 1076 che si scopre a causa di chi Kidd perse il braccio. Forte della vittoria contro Big Mom, il pirata della Peggiore delle Generazioni ha provato a prendersi la rivincita dopo Wano, ma solamente per trovare una debacle totale. Difatti, in ONE PIECE 1079 Kidd viene annichilito da Shanks. Al momento, sebbene siano passati numerosi capitoli, non sappiamo ancora se rivedremo mai più Kidd, ma a quanto pare il calore del pubblico è ancora forte per questo personaggio.