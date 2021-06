Chi è Tights Brief, la sorella di Bulma: la storia del personaggio di Dragon Ball Super

Abbiamo viaggiato per tanto tempo con Bulma in Dragon Ball. Insieme alla geniale inventrice, Goku ha raggiunto luoghi inesplorati ed è cresciuto come persona. Ha pure incontrato la sua famiglia nella città dell'ovest, ma soltanto con il tempo abbiamo saputo che Bulma aveva una sorella.

Andiamo alla scoperta di Tights Brief, personaggio introdotto nello spin-off del 2012 Jaco the Galactic Patrolman e poi ripresentato in Dragon Ball Super.

Nata nell'anno 720, quindi ben 13 anni prima della sorellina, l'abbiamo conosciuta a 17 anni quando viene salvata da Jaco nella città dell'est, unendosi a lui e al vecchio Omori sull'isola sperduta in mezzo al mare dove si trovava la navicella dell'alieno. Dopo aver risolto la questione con Jaco, diventa una scrittrice e grazie al poliziotto spaziale si farà portare su vari pianeti, tornando di tanto in tanto sull'isola di Omori dove ormai si è stabilita.

La rivediamo in Dragon Ball Super sull'isola in questione dove viene contattata da Bulma durante la saga dell'Universo 6. Riappare brevemente anche durante la saga di Zamasu del manga, e poi ritorna per la nascita della nipote Bra. Infine, Tights si fa rivedere ancora nel manga durante la saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica dove serve per contattare Jaco tramite un comunicatore.

Tolte queste apparizioni, Tights non è stata molto presente nell'opera, chissà se la rivedremo durante la saga di Granolah attualmente in corso in Dragon Ball Super.