Chi sono i tre più forti di Jujutsu Kaisen? Eccoli in un'immagine

Il mondo di Jujutsu Kaisen ruota principalmente intorno all'energia malefica, in possesso di maledizioni e stregoni. Questo permette a molte di queste figure speciali di sfruttare poteri unici e temibili, in grado di uccidere in un'istante una moltitudine di persone. Le battaglie sono all'ordine del giorno però.

Si affrontano spesso gli studenti più forti dell'accademia di Tokyo e Kyoto, ma anche gli stregoni fatti e finiti che spesso non devono battersi soltanto con le maledizioni, ma anche tra di loro. Gli stregoni di grado speciale in Jujutsu Kaisen sono ovviamente i migliori. Ma nell'elenco di combattenti apparso finora, chi sono i tre più forti di Jujutsu Kaisen?

La prima posizione è ovvia: attualmente sembra non esserci nessuno in grado di fronteggiare Satoru Gojo in un uno contro uno. Lo stregone dai capelli bianchi che ha fatto faville nella prima stagione è indiscusso, ma gli altri due potrebbero essere più difficili da identificare. Uno dei due restanti sembra essere Ryomen Sukuna, l'essere che fa preoccupare tutto il mondo e che sarà il nemico finale del manga e dell'anime. Pur non avendo mai combattuto al massimo delle sue capacità, Sukuna ha già dimostrato di essere una calamità naturale.

Per l'ultima posizione invece, in attesa di conoscere la forza di altri personaggi, la forza di Toji Zenin è fuori da ogni categoria. Nell'arco speciale sul passato di Gojo, il guerriero ha messo davvero alle strette lo stregone dagli occhi dell'infinito, denotando una particolare capacità di combattimento. Eccoli così tutti insieme in un'immagine, secondo voi chi è il più forte?