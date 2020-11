Chi è il vice-capitano della ciurma di Rufy? Analizziamo uno dei misteri di ONE PIECE

Tentare di rispondere alla storica questione di ONE PIECE su chi sia il secondo in comando dei Mugiwara ha lo stesso valore di scoprire chi sia più forte tra Gogeta e Vegeth. La disparità è minima e la risposta reale è per ovvie ragioni celata al pubblico. Ad ogni modo, ecco chi è, secondo noi, il vice-capitano della ciurma di Rufy.

Mentre l'epopea di ONE PIECE si avvicina a passo lento verso il finale, tra i segreti e i misteri legati al franchise continua a dettare confusione la questione gerarchica dei Mugiwara, in particolare il ruolo di vice-capitano. Secondo la maggior parte dei fan, il n°2 della ciurma di Rufy è Zoro, anche se spesso al suo fianco viene aggiunta la figura di Sanji.

Lo spadaccino, infatti, a detta persino dello stesso Eiichiro Oda (One Piece Yellow), è colui che crede più di tutti nel proprio capitano e per cui farebbe qualsiasi cosa. Per il suo capitano, Zoro è disposto ad affrontare terribili torture, a prendere il comando in sua assenza nonché l'unico a cui il sensei ha concesso particolari privilegi, basti pensare alla concessione, da parte di Sabo, della sua stessa vivecard. Resta di non secondaria importanza anche l'appellativo con la quale tutti si rivolgono a lui, da Bartolomeo con la nomea di "vice-capitano" e persino da Urouge e dagli uomini di Bege che, nel capitolo 499, parlano di lui come il primo ufficiale di Rufy.

Ad ogni modo, dunque, tanti indizi provenienti dalle riviste ufficiali di ONE PIECE e dallo stesso manga sembrano riservare a Zoro un posto di rilievo all'interno della gerarchia dei Mugiwara che, di fatto, sembrano davvero fare di lui il n°2 in comando. Purtroppo, per ragioni di marketing la conferma tarderà ancora ad arrivare, ma i dettagli appaiono sufficienti a tirare le somme. Secondo voi, invece, chi è realmente il vice-capitano della ciurma di Cappello di Paglia? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.