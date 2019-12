Chi vincerebbe tra il maestro Gai Maito di Naruto e All Might di My Hero Academia ?

La serie di Death Battle in uno emozionante video su You Tube fa scontrare, con tanto di analisi tecnica, l'eroe di My Hero Academia contro l'eroe della serie Naruto. Chi tra i due sarà il più forte?

Su Internet spesso ci si imbatte in topic, video o siti che si divertono a ipotizzare scontri tra i personaggi che popolano i nostri fumetti o anime preferiti. La serie di Death Battle, molto famosa tra gli appassionati dei "versus" tra personaggi di fantasia, per chiudere la stagione di quest'anno ha scelto di confrontare il mitico maestro Gai contro l'eroe più grande della serie My Hero Academia, ossia All Might. Il format dei video pubblicati su You Tube da Death Battle prevede una disamina delle caratteristiche dei personaggi, delle loro abilità combattive (analizzandole in maniera scientifica) ed un'introduzione del manga o dell'anime di provenienza dei personaggi. Lo scontro viene poi inscenato come se si trattasse di assistere all'episodio di un anime, un bizzarro crossover tra personaggi di realtà differenti che si trovano a combattere per stabilire il migliore. A fine scontro, i simpatici ragazzi di Death Battle ci forniscono spiegazioni sull'esito della lotta e sul perchè il vincitore ha trionfato sullo sconfitto.

Lo scontro tra Gai Maito e All Might è stato particolarmente avvincente ed incerto fino all'ultimo. Non sveliamo l'esito della battaglia per non rovinarvi la sopresa, nel caso che foste interessati a dargli un'occhiata (trovate il video in calce alla notizia). Fateci poi sapere con un commento chi avreste fatto vincere tra questi due eroi.

Nel frattempo è stata introdotta una futura minaccia in My Hero Academia, mentre si stanno allineando al manga gli eventi della seria animata di Boruto