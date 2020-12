Chi vincerebbe in uno scontro tra Bakugo da My Hero Academia e Juvia da Fairy Tail?

Un classico dei Battle Shonen è l'introduzione di personaggi dotati di poteri riconducibili ad elementi naturali, un esempio è Juvia Lockser, maga capace di manipolare l'acqua. Cosa potrebbe succedere se la ragazza affrontasse Katsuki Bakugo del manga My Hero Academia?

Juvia, prima di entrare a far parte della gilda Fairy Tail, era una dei componenti degli Element Four di Phantom Lord. Ella è in grado di creare ed utilizzare acqua a proprio piacimento, il suo stesso corpo sembra essere composto dalla coesione delle molecole del liquido, cosa che le garantisce un'immunità agli attacchi fisici ed una certa resistenza anche ad alcune tecniche magiche.

In combattimento la ragazza usa svariate mosse acquatiche tra le quali ricordiamo: Water Cane, che le permette di trasformare le proprie braccia in fruste; Water Slicer, dona la capacità di creare onde di lame d'acqua in grado di fendere persino la pietra; Water Jigsaw, capace di trasformare la donna in una tromba marina dalle stesse caratteristiche dell'abilità precedente; e Water Nebula, tramite la quale Juvia può creare due getti d'acqua rotanti che causano ingenti danni al nemico. La maga è anche in grado di resistere per molto tempo all'interno del proprio elemento e di donare ai propri compagni la stessa abilità grazie alla creazione di bolle d'aria intorno alle loro teste. Inoltre può utilizzare alcune tecniche in combinazione coi suoi alleati, ma che non andremo ad analizzare in occasione di questa battaglia uno contro uno.

Katsuki Bakugo possiede un Quirk che fonde perfettamente le abilità dei propri genitori: come la madre, infatti, il ragazzo suda nitroglicerina, mentre dal padre ha ereditato la capacità di generare scintille ed esplosioni. Ciò rende l'eroe in grado di dar vita a potenti detonazioni che aumentano la propria forza mano a mano che il duello procede a causa della costante perdita di sudore.

A differenza di quanto possa sembrare, Bakugo non è uno stupido ed è in grado di sfruttare al meglio le proprie abilità senza mai sottovalutare il nemico. Tra le varie tecniche che ha imparato ad utilizzare possiamo notare la capacita di sfruttare le esplosioni generate dai palmi delle mani per sollevarsi in volo e la mossa Howitzer, Impact tramite la quale, dopo aver generato un tornado ricco d'ossigeno, innesca la più potente delle esplosioni che è in grado di creare.

Veniamo dunque all'ipotetico scontro. Possiamo ipotizzare che la maga di Fairy Tail inizi il duello con una delle proprie tecniche basilari come il Water Slicer, le quali verrebbero facilmente contrastate da un esplosione del ragazzo. La donna dovrà quindi fare attenzione poiché, come sappiamo, Bakugo diventerà sempre più forte col passare del tempo. Juvia potrà quindi procedere generando acqua, tramite la tecnica Water Lock, intorno all'eroe ma quest'ultimo potrebbe far evaporare il liquido grazie ad una potente esplosione. La ragazza, a questo punto, potrebbe continuare a inzuppare il giovane lavando via il suo sudore così da impedirgli di utilizzare ulteriori scoppi, per poi infine riutilizzare il Water Lock per affogarlo.

Voi chi pensate che vincerebbe a seguito di questo duello? Fatecelo sapere con un commento.

Nel caso foste interessati lascio un nostro articolo con un ulteriore approfondimento di Bakugo da My Hero Academia ed uno stupendo cosplay di Juvia da Fairy Tail.