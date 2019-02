Chi vincerebbe tra Goku di Dragon Ball, Itachi Uchiha e Naruto?

I fan spesso si chiedono in uno scontro tra personaggi di universi narrativi diversi chi vincerebbe. E gli stessi fan spesso si danno la risposta. In un video preparato da Famehazel viene messo in scena uno scontro tra il protagonista di Dragon Ball, Goku, e il duo proveniente dal famoso manga Naruto, Naruto Uzumaki e Itachi Uchiha.

Nel video che potete vedere in calce, i fan in versione cosplay hanno sceneggiato uno scontro all'insegna delle arti marziali tratto in parte da Dragon Ball e in parte da Naruto. La battaglia si è svolta per oltre un minuto all'esterno della King/Drew Magnet High School of Medicine and Science in Los Angeles in California.

Famehazel interpreta Naruto, che si scontra inizialmente con Itachi Uchiha, finché non arriva il protagonista di Dragon Ball, col saiyan che parte subito forte scontrandosi con entrambi allo stesso tempo. La scena continua con mosse esagerate e calci volanti, finché Goku non vince lo scontro, provocando la ritirata di Naruto che lascia invece lì a terra Itachi. Magari il ninja biondo è andato a chiamare gli altri compagni del Team 7 per poter affrontare nuovamente Goku.

Ora aspettiamo il secondo round che potrebbe vedere un Goku in versione Super Saiyan God contro Itachi Uchiha che fa uso del suo Susano'o completo.