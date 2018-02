Chi vincerebbe tra il Super Saiyan Blue di Dragon Ball Super e il SSJ4 di GT?

È uno dei dilemmi che attanaglia i fan di: chi è realmente più forte tra il Super Saiyan Blue e il buon vecchio, amato Super Saiyan 4 della serie sequel non canonica di Dragon Ball Z?

Una questione a cui cerca di rispondere Dragon Ball Heroes, noto videogioco arcade giapponese che pesca a piene mani dal multiverso (canonico e non) del franchise creato dal genio di Akira Toriyama. Nell'ultimo trailer di Heroes, infatti, vediamo i due eroi principali di Dragon Ball Super e Dragon Ball GT scontrarsi in un duello all'ultima Kamehameha.

Goku Super Saiyan Blue, quindi, affronta la sua famigerata versione alternativa in Super Saiyan 4 nel video dedicato alla nuova Universe Missione del gioco di carte arcade che, per adesso, rimane confinato esclusivamente al mercato nipponico.

È interessante constatare come, in effetti, Super Saiyan 4 e Super Saiyan God possano essere considerate due facce della stessa medaglia: il guerriero supremo di Dragon Ball GT rappresenta la piena padronanza della forma di Grande Scimmia raggiunta dai Saiyan che riescono a ritrovare il controllo mentre sono trasformati nell'Oozaru dorato; il SSJ God, invece, così come l'ulteriore evoluzione del Blue, corrisponde all'elevazione del proprio Ki in uno stato divino, al punto che l'aura risulta irreperibile per i comuni mortali.

Volendo leggere queste due trasformazioni in maniera speculare, potremmo quasi considerare che il Super Saiyan 4 rappresenti l'evoluzione della forza fisica, mentre il Super Saiyan God potrebbe esprimere l'estensione dei propri sensi percettivi e, di conseguenza, della mente di un guerriero.

Voi cosa ne pensate? Un SSJ di quarto livello eguaglierebbe in potenza un Super Saiyan God, o le due trasformazioni non sono paragonabili? Intanto, secondo Dragon Ball Heroes, pare proprio che le due varianti se la giocherebbero alla pari...