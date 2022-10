Chi ha vinto tra Goku e Jiren? Lo scontro finale dell'anime di Dragon Ball Super

La Saga della Sopravvivenza dell’Universo, ultima dell’anime di Dragon Ball Super ha costretto i Guerrieri Z a combattere contro avversari incredibilmente potenti nel Torneo del Potere, come Jiren. Ripercorriamo le fasi finali della competizione rispondendo alla domanda: chi ha vinto tra Goku e Jiren?

Membro dei Pride Troopers, gruppo di supereroi a difesa dell’ordine e della giustizia nell’Universo 11, Jiren ha raggiunto dopo anni di allenamento un livello di potenza talmente straordinario da essere considerato dagli autori stessi l’avversario più potente mai introdotto nella serie, almeno fino al Torneo del Potere.

Il suo obiettivo principale è quello di resuscitare il suo maestro, Gitchen, per farsi finalmente riconoscere come suo degno erede. Intenzione egoistica che si scontra con l’obiettivo più nobile dei protagonisti che intendono salvare il loro universo. Seguendo l’ordine di Belmond, Dio della Distruzione dell’Universo 11, Jiren si rivolge verso il Saiyan, respingendo facilmente tutte le sue tecniche migliori, dalla Kamehameha alla Sfera Genkidama.

In un momento di netto svantaggio, Goku riesce a risvegliare l’Ultra Istinto col quale riesce finalmente ad evitare i colpi avversari e anche a colpirlo. Lo sforzo richiesto dalla forma divina pone nuovamente Goku in pericolo, e dopo che Jiren ha affrontato Hit buttandolo fuori dall’arena, torna a combatterlo al fianco di Vegeta, e successivamente con Freezer e C-17.

Goku riesce a padroneggiare l’Ultra Istinto e a mettere in difficoltà Jiren, fino a quanto non viene colto dalla stanchezza e l’avversario torna in vantaggio. Solo grazie al ritorno di Freezer sul campo di battaglia, e al suo precedente accordo con C-17, l’Imperatore Galattico e Goku riescono a buttare fuori dal ring Jiren e a decretare la vittoria dell’Universo 7. Tecnicamente, quindi, Goku è uscito vincitore dallo scontro con Jiren, ma in termini di pura potenza e abilità durante il Torneo del Potere l’essere dell’Universo 11 era nettamente superiore al protagonista.