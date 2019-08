Ecco chi ha vinto l'ultima battaglia di My Hero Academia

Il capitolo 239 di My Hero Academia ha probabilmente portato a conclusione questo lungo arco narrativo incentrato unicamente sui villain. Infatti, l'organizzazione di Tomura Shigaraki è stata al centro di una pesante e influente battaglia che l'ha vista scontrarsi con l'Armata di Liberazione dei Quirk. Ma chi ha raggiunto la vittoria?

Dopo aver potenziato il proprio quirk negli scorsi capitoli di My Hero Academia, anche liberandosi del peso psicologico da cui era afflitto da tanti anni, Tomura Shigaraki riesce a mettere in difficoltà il capo dell'Armata di Liberazione dei Quirk, Rikiya Yotsubashi alias Re-Destro. La battaglia andata avanti abbastanza a lungo si è conclusa grazie a quest'esplosione del potere di Shigaraki che ha gravemente danneggiato l'avversario.

Tomura Shigaraki è quindi il vincitore, con Yotsubashi che addirittura, dopo essersi dovuto tagliare le gambe, ha giurato fedeltà per lui e la sua organizzazione al successore di All for One. Ora Shigaraki è in possesso di un esercito sterminato di persone, oltre che del potere economico e sociale di alcune delle più grandi aziende del Giappone, come Detnerat. Infine, con questa battaglia, Shigaraki si è guadagnato anche l'appoggio di Gigantomachia.

Il nemico di My Hero Academia è diventato molto più forte in pochi mesi di storia e ora sembra davvero poter minacciare tutto il mondo degli eroi, studenti della Yuei compresi. Cosa succederà nella prossima saga di My Hero Academia?