Chi è Yamato di ONE PIECE? Storia del nuovo personaggio già amato dai fan

A ogni saga, Eiichiro Oda introduce sempre più personaggi in ONE PIECE. Ormai il manga che dura da oltre venti anni ha una caterva di individui pronti a lasciare il segno su questo mondo piratesco. E naturalmente anche la saga attualmente in corso, Wanokuni, ha introdotto il suo bell'ammontare di personaggi. Tra questi c'è Yamato.

Nonostante sia apparsa in pochissimi capitoli, considerato che il suo esordio risale solo alla fase tre e all'arrivo a Onigashima, Yamato ha già conquistato i fan di ONE PIECE e sembra volersi ritagliare un ruolo importante nel resto del manga. Ma chi è davvero Yamato?

La ragazza è figlia di Kaido delle Cento Bestie mentre non si conosce ancora l'identità della madre. Nata a Wanokuni, non è mai riuscita a vedere il mondo esterno a causa delle costrizioni del padre. Da giovane si ritrova ad assistere all'esecuzione di Kozuki Oden e ne rimase affascinata e, dopo aver trovato il diario del legittimo shogun dove narrava tutta la sua storia, diventa ancora più desiderosa di scappare. Si calerà così nei panni di Oden Kozuki come se fosse una sua reincarnazione.

Tuttavia Kaido le imporrà di indossare manette con alcune bombe che scoppieranno se la ragazza tenterà di scappare dall'isola. In questi anni le viene dato anche il Frutto del Diavolo che possiede e che ancora deve essere pienamente mostrato, e continuerà a sviluppare la sua forza fisica. Darà sempre tanti grattacapi ai pirati delle cento bestie ma difenderà anche l'isola all'assalto di pirati come Ace, col quale però stringerà una profonda amicizia.

Con l'arrivo di Rufy a Onigashima, Yamato vede la sua chance di andarsene. Ricordando le parole di Ace e non solo, Yamato vuole diventare una Mugiwara e spezzare finalmente il legame col padre.