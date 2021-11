Chainsaw Man, novità a breve sull'anime? La conferma in un leak

Secondo dei leaker cinesi, saranno disponibili ulteriori informazioni sull'adattamento anime del manga 'Chainsaw Man' molto presto. Jump Festa 2022 si terrà a Dicembre, ma potrebbero trapelare informazioni prima, come con 'SPY x FAMILY'. Dalle informazioni del Tweet, sembrerebbe però che potremo avere ulteriori informazioni non solo a Dicembre, in occasione del Jump Festa '22, ma ben prima, anche se non ci è dato sapere esattamente quando.

Non è la prima volta che diversi rumor insistenti sono poi stati confermati da annunci ufficiali. Un esempio recente è proprio quello dell'annuncio dell'anime di Spy X Family con annesso trailer ufficiale.

Ad occuparsi dell’anime sarà lo studio d’animazione MAPPA, già visto recentemente in azione con l’ultima stagione de L’Attacco dei Giganti e la prima stagione di Jujutsu Kaisen. Ai MAPPA Stage 2021 è stato poi mostrato, finalmente, un trailer dell’anime di Chainsaw Man, il quale però, a parte per l’appunto ciò che ci è stato fatto vedere e qualche informazione come il regista Ryu Nakayama, non ha svelato alcuna informazione rilevante riguardante la data di uscita.

Dalle informazioni del Tweet, sembrerebbe però che potremo avere ulteriori informazioni non solo a Dicembre, in occasione del Jump Festa '22, ma ben prima, anche se non ci è dato sapere esattamente quando. L'evento di Weekly Shonen Jump si terrà sia da vivo che online.

Studio MAPPA è stata ultimamente al centro di diverse polemiche e gravi accuse: maltrattamento nei confronti degli animatori, con crunch obbligatorio per produrre Yasuke e L'Attacco dei Giganti 4 e paghe infime per tutti i collaboratori freelancer. Ma proprio di recente lo studio di Chainsaw Man ha annunciato di voler cambiare rotta, e secondo il director Ryu Nakayama i risultati sono già visibili.