Chicken Surviror: il disegnatore di The Promised Neverland torna con un nuovo manga

Tra i titoli di successo di qualche anno fa, esplosi un po' improvvisamente, spicca sicuramente The Promised Neverland. Il disegnatore del fumetto, Posuka Demizu, sta per tornare a breve con un nuovo manga speciale, un capitolo autoconclusivo, intitolato Chicken Survivor.

Il successo di The Promised Neverland ha proiettato il duo ai vertici di Shueisha durante il periodo della serializzazione, ma da un po' di tempo a questa parte gli autori non hanno più dato molte notizie. Posuka Demizu, l'illustratore, è stato tra i più attivi sui social con varie rappresentazioni grafiche originali condivise saltuariamente.

Ad ogni modo, il noto insider Ryokutya ha condiviso nelle scorse ore la notizia dell'imminente ritorno del sensei con un nuovo manga intitolato per l'appunto Chicken Survivor. Attualmente non abbiamo alcuna informazione sulla trama e sul contenuto di questo nuovo manga se non che si tratterà di un capitolo autoconclusivo che debutterà su Shonen Jump Plus, e presumibilmente su Manga Plus, il prossimo 12 agosto.

E voi, invece, cosa ne pensate del ritorno del mangaka la prossima settimana, siete interessati a questo one-shot? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata alle sue illustrazioni per l'anniversario di The Promised Neverland.