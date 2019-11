Vi siete mai chiesti come apparirebbe Rufy con lo stile di Bleach o l'Attacco dei Giganti?

Nell'ultimo periodo i fan hanno iniziato ad apprezzare gli sforzi della community che sta tentando di ritrarre gli iconici protagonisti più famosi con lo stile di altrettante opere celebri. In una straordinaria illustrazione, infatti, Rufy subentra nel magico mondo di Demon Slayer, Naruto e tanti altri capolavori shonen.

Appena qualche tempo fa, l'artista A2T will Draw aveva realizzato una rappresentazione grafica divenuta virale sul web, in cui immaginava Nezuko con lo stile dei più famosi manga di Jump. La rivista di Shuiesha, infatti, conta di alcune delle opere più famose dell'industria, come Bleach, Naruto e My Hero Academia.

Ed è proprio con lo stile di queste imponenti serie che l'illustratore ha realizzato un nuovo disegno a tema, immaginando Rufy, il protagonista di ONE PIECE, disegnato dagli autori più importanti del genere shonen. La rappresentazione grafica in questione, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, sonda uno spunto di riflessione importante, lasciando allo spettatore la possibilità di ammirare l'iconico Pirata immerso nell'immaginario di un autore diverso da Eichiro Oda.

Ma a proposito del celebre capolavoro del sensei, avete dato un'occhiata alle scottanti rivelazioni rilasciate dall'editor? Il manga, infatti, sta lentamente entrando nella fase più delicata della mastodontica epopea di ONE PIECE, la quale conclusione è prevista in appena 5 anni.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione in questione? Diteci la vostra, come sempre, in un commento qua sotto.