Chihayafuru 3: l'anime manderà in onda due episodi a settimana?

Sono passati ormai più di due mesi dall'annuncio ufficiale legato all'uscita di Chihayafuru 3, l'anime tratto dal manga di Yuki Suetsugu che ha reso nuovamente popolare il Karuta. Dopo 6 anni dalla trasmissione dell'ultimo episodio la serie tornerà con quella che dovrebbe essere l'ultima stagione, attesa con impazienza dai fan.

Secondo quanto dichiarato nei mesi precedenti, il primo episodio della nuova stagione dovrebbe mostrare un riepilogo di quanto accaduto nel corso stagione 2. Ci aspettiamo quindi che il 22 ottobre vengano mostrati alcuni spezzoni tratti dall'arco narrativo del Torneo Nazionale, che ha visto trionfare il team di Chihaya e Taichi nella competizione a squadre e Wataya Arata in quello individuale, dopo un'incredibile partita giocata contro la Regina Shinobu.

In data odierna comunque, Studio Madhouse ha rivelato che dopo l'episodio di recap Chihayafuru trasmetterà due episodi per volta per almeno due settimane. Questo vuol dire che gli episodi 2 e 3 andranno in onda martedì 29 ottobre, mentre i numeri 4 e 5 saranno trasmessi il 4 novembre. Non è stato confermato un ritorno alla proiezione singola, dunque per la prima parte di stagione la serie potrebbe proseguire con la formula del doppio episodio.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere la stagione 3? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!