Chihayafuru 3 è disponibile da oggi su Crunchyroll, ecco il trailer di lancio!

Chihayafuru 3, la nuova stagione dell'anime curato Studio Madhouse, debutterà oggi in simulcast giapponese sulla piattaforma di streaming legale Crunchyroll. La prima puntata sarà filler e ci rinfrescherà la memoria su quanto accaduto negli ultimi episodi, mentre a partire dalla prossima settimana andranno in onda due puntate per volta.

La primere ripercorrerà gli eventi che hanno portato alla creazione del club di Karuta del Liceo Mizusawa, fondato dalla giovane Chihaya e dall'amico d'infanzia Taichi. Oltre a questo incipit verranno mostrati anche degli spezzoni tratti dall'arco narrativo del Torneo Nazionale, che ha visto trionfare il team di Chihaya nella competizione a squadre e Wataya Arata in quello individuale, dopo un'incredibile partita giocata contro la Regina Shinobu.

Chihayafuru è un anime tratto dal manga di Yuki Suetsugu, diventato famoso in tutto il mondo nonostante una premessa decisamente curiosa. Il lavoro di Seutsugu è riuscito comunque a far tornare il Karuta popolare in Giappone, grazie alla superba caratterizzazione dei personaggi presenti nella sua opera.

Di seguito vi proponiamo la sinossi del manga: "Il sogno di Chihaya è quello di veder diventare la sorella una modella. Un giorno tuttavia, Arata, un nuovo studente delle superiori, le consiglia di smetterla di pensare a realizzare i sogni degli altri e concentrarsi su se stessa. Dopo essersi appassionata di karuta (un popolare gioco di carte), Chihaya si impegnerà dunque per diventare la numero uno al mondo".

L'anime sarà disponibile su Crunchyroll tutti i martedì pomeriggio. Per le prossime due settimane è stato inoltre confermato che saranno trasmessi due episodi per volta.