Chihayafuru 3: la premiere sarà mostrata in anteprima al Crunchyroll Expo 2019

Il mese scorso vi abbiamo mostrato il primo trailer ufficiale di Chihayafuru 3, la nuova stagione dell'anime shojo tratto dal manga di Yuki Suetsugu. Oggi, è stato rivelato dal sito di streaming legale Crunchyroll che la premiere dell'attesissima terza stagione sarebbe stata mostrata, in anteprima esclusiva, durante il Crunchyroll Expo 2019.

Secondo quanto annunciato, il primo episodio sarà mostrato durante un evento speciale che si terrà nel panel dedicato all'anime il prossimo 31 agosto, al quale presenzierà anche il nuovo producer della serie Toshio Nakatani.

Il Crunchyroll Expo, soprannominato anche CRX, si terrà a San Jose in California da venerdì 30 agosto a lunedì 2 settembre. Per chiunque non possa presentarsi, ricordiamo che la data di uscita dell'anime è stata fissata per il 22 ottobre 2019. Anche per questa seconda stagione è stato confermato il doppiaggio inglese.

Per chi non conoscesse Chihayafuru, ricordiamo che la sinossi dell'anime recita quanto segue: "Il sogno di Chihaya è quello di veder diventare la sorella una modella. Un giorno tuttavia, Arata, un nuovo studente delle superiori, le consiglia di smetterla di pensare a realizzare i sogni degli altri e concentrarsi su se stessa. Dopo essersi appassionata di karuta (un popolare gioco di carte), Chihaya si impegnerà dunque per diventare la numero uno al mondo."

E voi cosa ne pensate? Siete interessati all'opera? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste maggiori informazioni invece, vi rimandiamo alla recente notizia riguardante il numero e la suddivisione degli episodi di Chihayafuru 3.