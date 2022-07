Chihayafuru è prossimo alla conclusione: il manga terminerà ad agosto

I titoli shojo e josei sono messi molto meno sotto ai riflettori rispetto agli shonen e seinen, che attirano molto pubblico di ogni genere. Ciò non vuol dire però che non ci siano storie capaci di attirare ogni tipo di persona, trascendendo il proprio target. Come dimostrato anche dal suo anime, Chihayafuru è uno di questi manga.

Nato negli ultimi giorni nel 2007 grazie all'intuizione di Yuki Suetsugu e alla pubblicazione sulla rivista Be-Love, Chihayafuru è un manga josei che negli ultimi anni è stato portato sulla cresta dell'onda dall'anime disponibile su Crunchyroll, suddiviso in varie stagioni. L'anime ha colpito a tal punto il pubblico italiano da far riflettere la casa editrice Goen, che ha deciso di annunciare Il Gioco di Chihaya in italiano.

Com'era ben noto però, la storia in patria sta per volgere alla fine. L'autrice Yuki Suetsugu aveva reso chiaro già da un po' che c'era un finale in atto, e infatti adesso arriva l'annuncio ufficiale. Chihayafuru si concluderà il primo agosto 2022 con il capitolo 247, l'ultimo. In totale, la storia sarà composta da 50 tankobon, con l'ultimo che verrà pubblicato in Giappone il prossimo inverno e in aggiunta vedrà uno spin-off. Si chiude quindi un'era per uno dei manga josei più importanti di casa Kodansha.