Chihayafuru: rivelato chi si occuperà delle canzoni della stagione 3

Chihayafuru è uno dei manga più letti dal pubblico femminile in Giappone, e ora sta per giungere sulle TV nipponiche con la terza stagione. L'account Twitter ufficiale dell'anime di Chihayafuru, tratto dal manga di Yuki Suetsugu, ha rivelato quali saranno gli artisti a occuparsi della sigla di apertura e di quella di chiusura della stagione 3.

Chihayafuru vedrà il ritorno dei 99RadioService e i Band Harassment, due gruppi che hanno già collaborato con la produzione delle scorse stagioni animate. I 99RadioService si sono già occupati infatti delle opening delle due precedenti stagioni e presenzieranno anche nella terza con "COLORFUL". I Band Harassment, invece, stanno preparando la canzone "Hitomebore" (Amore a prima vista) che sarà utilizzata come ending.

L'anime è programmato per ottobre 2019, dopo un iniziale annuncio che lo prevedeva per aprile, e sarà composto da 24 o 25 episodi, arrivando quindi a terminare nel 2020 inoltrato. Morio Asaka tornerà a dirigere l'anime allo studio Madhouse, ultimamente coinvolto in critiche allo sfruttamento degli animatori. Anche i tre membri principali del cast, Asami Seto, Mamoru Miyano e Yoshimasa Hosoya, torneranno nei loro ruoli, rispettivamente di Chihaya Ayase, Taichi Mashima e Arata Wataya.

I primi 25 episodi dell'anime di Chihayafuru furono trasmessi tra l'ottobre 2011 e il marzo 2012, mentre quelli della seconda stagione tra il gennaio 2013 e maggio dello stesso anno. Il manga, invece, è in pubblicazione sulla rivista Be-Love della casa editrice Kodansha dal lontano 2007 e, secondo le dichiarazioni dell'autrice, non terminerà sicuramente per ottobre, quando la terza stagione di Chihayafuru andrà in onda sulle emittenti giapponesi.