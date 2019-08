Chihayafuru: ecco in che modo saranno suddivisi gli episodi dell'anime

Dopo numerosi anni d'attesa, è stato finalmente annunciata che Chihayafuru, anime tratto dal manga di Yuki Suetsugu, vedrà il sopraggiungere di una terza stagione attesa per il prossimo 22 ottobre e suddiviso in 24 episodi.

Ebbene, nel corso di queste ultime ore Amazon Japan ha aggiornato la sua pagina preorder per la nuova serie, di fatto informando i fan che i 24 episodi dell'opera - di cui recentemente è stato pubblicato un nuovo trailer - saranno suddivisi all'interno di due cofanetti blu-ray o DVD, il che significa che molto probabilmente anche la stessa stagione sarà divisa in due fasi da 12 episodi l'una con una pausa nel mezzo, come già visto per molti altri anime.

"Il sogno di Chihaya è quello di veder diventare la sorella una modella. Un giorno tuttavia, Arata, un nuovo studente delle superiori, le consiglia di smetterla di pensare a realizzare i sogni degli altri e concentrarsi su se stessa. Dopo essersi appassionata di karuta (un popolare gioco di carte), Chihaya si impegnerà dunque per diventare la numero uno al mondo."

Chihayafuru è un manga concretizzatosi grazie al lavori di Yuki Suetsugu che è stato pubblicato nel 2007 sulla rivista josei Be Love di Kōdansha. L'opera ha vinto la seconda edizione del Manga Taishō nel 2009, nonché il 35° Kodansha Manga Award nel 2011 ed ha contribuito a incrementare la popolarità del Karuta competitivo in Giappone. Il grande successo riscosso dalla serie ha portato alla realizzazione di un anime creato dalla Madhouse, diretto da Morio Asaka con la supervisione dei testi di Naoya Takayama e il design dei personaggi prodotto da Kunihiko Hamada. Il direttore artistico è Tomoyuki Shimizu, quello fotografico è Kenji Fujita, il supervisore dei colori è Ken Hashimoto, il direttore CG è Tsukasa Saito, la musica è composta da Kousuke Yamashita e il direttore sonoro è Masafumi Mima.