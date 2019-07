Chihayafuru: ecco trailer e data d'uscita della stagione 3

Chihayafuru si sta preparando a tornare per una terza, attesissima stagione. I primi 49 episodi dell'anime, suddivisi in due stagioni rispettivamente da 25 e 24 episodi, hanno fatto breccia nei cuori degli amanti dei manga shojo.

Oggi, sei anni dopo la release di Chihayafuru 2, è stato finalmente mostrato il trailer della terza stagione. Il video, osservabile in cima all'articolo, funge da recap e non mostra alcuna scena tratta dalle nuove puntate; il tweet diffuso insieme al trailer tuttavia rivela la data di uscita dell'opera, attesa per ottobre 2019.

Sono state inoltre confermate le voci dei protagonisti. Asami Seto tornerà nei panni della protagonista Chihaya Ayase, Mamoru Miyano sarà nuovamente Taichi Mashima e Arata Wataya sarà interpretata dal solito Yoshimasa Hosoya. Morio Asaka guiderà nuovamente i ragazzi di Madhouse per la realizzazione dell'anime.



Per chi non conoscesse il lavoro di Yuku Suetsugu, la sinossi dell'opera recita quanto segue: "Il sogno di Chihaya è quello di veder diventare la sorella una modella. Un giorno tuttavia, Arata, un nuovo studente delle superiori, le consiglia di smetterla di pensare a realizzare i sogni degli altri e concentrarsi su se stessa. Dopo essersi appassionata di karuta (un popolare gioco di carte), Chihaya si impegnerà dunque per diventare la numero uno al mondo".

E voi cosa ne pensate? State aspettando a terza stagione? Fatecelo sapere nei commenti, mentre se siete curiosi di saperne di più, vi rimandiamo alla notizia riguardante la soundtrack di Chihayafuru 3.

