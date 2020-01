La Chika Dance tornerà in Kaguya-sama: Love is War 2? Confermate 3 nuove canzoni originali

Mancano pochissimi mesi al debutto di Kaguya-sama: Love si War 2, la nuova stagione dedicata alle avventure di Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane. Il profilo Twitter della serie ha così deciso, poco fa, di stuzzicare un po' la fan base confermando la presenza di una nuovissima canzone di Chika e di altre due tracce originali.

La Chika Dance, nome del balletto mostrato durante i titoli di coda del terzo episodio della prima stagione, fu un successo straordinario in Giappone ed occidente con milioni di visualizzazioni sui social e una nomination agli Anime Awards 2020. I ragazzi di A-1 Pictures hanno quindi deciso di cogliere la palla al balzo, confermando la presenza di tre nuove tracce originali cantate rispettivamente da Koga Aoi (Kaguya Shinomiya), Kohara Konomi (Chika Fujiwara) e della new entry Tomita Miyu (Miko Iino).

La prima stagione dell'anime Kaguya-sama: Love is War fu uno straordinario successo in tutto il mondo e convinse molti appassionati a scoprire il manga di Aka Akasaka. I nuovi episodi saranno trasmessi a partire dal prossimo aprile e adatteranno i capitoli dal 48 al 90 circa. L'opera originale conta attualmente più di 170 capitoli a disposizione.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla meravigliosa immagine celebrativa del Volume 17.