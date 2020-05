Child of Kamiari Month: il film arriverà in ritardo, rivelato cast e raccolta fondi

Il Covid ha messo i bastoni tra le ruote all'industria dell'animazione. Mentre alcuni anime si salvano dai rinvii, altri sono costretti a posticipare la trasmissione al 2021 come successo a The Promised Neverland. Anche i film come Child of Kamiari Month non se la passano di certo bene.

La Cretica Universal è stata infatti costretta a rimandare l'uscita del film Child of Kamiari Month dal 2020 al 2021. Contemporaneamente, lo studio ha aperto una terza raccolta fondi che terminerà il primo giugno 2020 in modo da completare il progetto. Insieme a queste informazioni, Cretica Universal comunica anche i nomi dei primi doppiatori che si sono uniti al progetto.

A partecipare a Child of Kamiari Month ci saranno Aju Makita che darà la voce alla protagonista Kanna; Maaya Sakamoto come voce di Shiro; Miyu Irino doppiatore di Yato. La storia di Child of Kamiari Month segue la piccola Kanna, che perde l'amore per la corsa dopo la morte della madre. Il coniglio con una sola ala e messaggero degli dei Shiro, insieme al ragazzo demone Yato, compiranno un viaggio insieme alla ragazza verso Izumo.

Il produttore delle animazioni e Tetsuro Satomi, che dirigerà anche il film insieme a Kazuya Sakamoto, che sarà anche il direttore creativo. Toshinari Shinohe è creditato come creatore dell'opera originale, mentre Tanaka Shirai per il concept originale e per le animazioni. Infine, Haruka Sagawa sarà il character designer mentre Tetsuro Takita e Ryuta Miyake sono incaricati della scrittura della sceneggiatura.