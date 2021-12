Child of Kamiari Month: il film originale arriva su Netflix, anche in Italia

Il colosso americano dedito allo streaming on-demand, Netflix, ha manifestato ormai largo interesse nei confronti dell'industria dell'animazione giapponese e già diversi titoli hanno ampliato l'ormai ricco catalogo del distributore. L'ultimo che si unirà al servizio è un film originale intitolato Child of Kamiari Month.

Uscito al cinema lo scorso 8 ottobre, in realtà il debutto cinematografico di Child of Kamiari Month non è stato dei più semplici dal momento che lo staff ha dovuto affrontare le conseguenze del Covid durante i lavori nel 2020 che ha portato a notevoli ritardi sulla tabella di marcia e sulla distribuzione sul grande schermo.

Il lungometraggio è una coproduzione tra Cretical Universe e LIDENS FILM e narra la storia di Kanna, una giovane ragazza che perde l'amore per la corsa a seguito della morte della madre. La sua vita improvvisamente cambierà dopo l'incontro con il dio messaggero Shiro e con il demone Yato che condurranno Kanna verso un incredibile viaggio.

La pellicola arriverà dunque su Netflix, anche in Italia, l'8 febbraio 2022. E voi, invece, che aspettative avete per questo film, siete interessati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.