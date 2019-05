Children of the Sea, diffuso il nuovo trailer con il brano principale del film!

Forse passato un po' in sordina, data la competitività dei lungometraggi animati che usciranno quest'anno, Children of the Sea è in realtà uno dei progetti più attesi nel Paese del Sol Levante. Complice anche un apparato tecnico da far impallidire chiunque, la pellicola sembra nascondere molto più che un asso nella manica.

Nelle ultime ore, infatti, il distributore del film, TOHO, ha diffuso in rete una nuova clip dedicata all'adattamento animato dell'opera cartacea di Daisuke Igarashi, presentando al pubblico quella che sarà il brano portante del lungometraggio. La pellicola, che debutterà in Giappone il 7 giugno, aveva già mostrato i propri punti forti con un primo trailer uscito ad aprile, che aveva anche visto i commenti del celebre compositore Joe Hisaishi, già conosciuto per i suoi lavori con lo Studio Ghibli.

Nella clip che trovate in cima alla pagina, vediamo un trailer di un minuto preciso che inaugura la canzone firmata da Kenshi Yonezu, con il titolo "Ghost of the Sea". Il film ha un cast di tutto rispetto, con la regia affidata ad Ayumu Watanabe (After the Rain) e con il character designer di Kenichi Konishi (celebre per "La storia della principessa splendente", il capolavoro di Takahata). Le animazioni, invece, saranno affidate allo studio 4°C, che ha già dimostrato, con le prime sequenze mostrate, la sua incredibile capacità di sfornare un prodotto eccelso, complice anche una gestazione di più di 4 anni di lavoro. Inoltre, qualche settimana fa, il regista ha anche parlato delle sue ispirazioni su Children of the Sea, che vi consigliamo a recuperare per farvi trovare pronti alla proiezione del lungometraggio animato.

Non abbiamo, al momento, informazioni circa un possibile arrivo della pellicola anche nel nostro Paese, ma restiamo allertati in attesa di ulteriori novità che non mancheremo di aggiornarvi. L'adattamento cartaceo, al contrario, è disponibile in Italia dal 2014 grazie all'editore Panini Comics che ne ha curato la traduzione. E a voi, invece, piace questo piccolo estratto del brano principale?