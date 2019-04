Children of the Sea: quali sono state le ispirazioni di Daisuke Igarashi?

L'artista Daisuke Igarashi ha recentemente partecipato a un talk show tenutosi presso il Museo Nazionale di Scienze e Natura di Ueno insieme al regista Ayumu Watanabe e al ricercatore di mammiferi Yū Tajima. L'evento è stato sfruttato da Igarashi per condividere alcune delle sue ispirazioni dietro alla creazione di Children of the Sea.

In un primo momento, Igarashi ha affermato che il titolo Children of the Sea venne scelto per il suo amore nei confronti delle guide marine che da anni andava collezionando, di fatto dichiarando:

"Mentre guardavo quelle guide, mi misi a scarabocchiare alcuni pesci e, ancor prima che me ne accorgessi, mi ritrovai a disegnare una bambina intenta a nuotare. Amavo molto i dugonghi, e guardandoli con i loro piccoli mi tornava in mente la figura di una madre che allatta il proprio bambino. A quel punto ho pensato che sarebbe stato interessante se uno dei loro cuccioli potesse quindi essere proprio un essere umano. Mi ha fatto tornare alla mente anche la storia di Amala e Kamala, così alla fine mi sono deciso a raccontare l'avventura di un bambino allevato e cresciuto dai dugonghi."

Alla domanda su come avesse mescolato l'accuratezza scientifica con la finzione scenica, Igarashi ha poi risposto:

"Sebbene l'opera voglia apparire seriosa, è difficile immaginare che una storia simile possa apparire anche solo lontanamente reale; penso che il manga sia una libera forma d'espressione, come un documentario ma meno legato alle regole. Se volessi indicare un qualcosa che possa venir preso seriamente in Children of the Sea, non potrei che menzionare l'idea che il mondo marino nascondi ancora incredibili segreti da poter scoprire."

Ricordiamo ai nostri lettori che un'adattamento cinematografico dell'opera è atteso per quest'estate, lavoro largamente atteso dai fan il cui cast continua a espandersi sempre di più.