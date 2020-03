Children of the Sea: tutto pronto per l'arrivo dell'home video

Dopo aver debuttato anche nei cinema italiani lo scorso dicembre, l'adattamento animato dell'omonimo manga di Daisuke Igarashi, Children of the Sea, si appresta a raggiungere nuovamente il pubblico con l'edizione home video. Per l'occasione, Dynit ha rilasciato un nuovo trailer promozionale con la data di uscita del cofanetto.

Nelle scorse ore, l'editore nostrano ne ha approfittato per rivelare le ultime novità per la pellicola "I Figli del Mare", conosciuta in patria con il titolo Kaiju no Kodomo. Come di consueto, appena qualche mese dopo la diffusione al cinema di un lungometraggio, Dynit rilascia l'edizione home video per gli amanti collezionisti.

L'edizione Blu-Ray che arriverà nel nostro Paese, dunque, conterrà alcune novità come un disco bonus contenente più di un'ora di contenuti speciali. Sempre nel cofanetto saranno inoltre presenti un book di 32 pagine e una cartolina da collezione, nonché il poster cinematografico. Attualmente non è stato comunicato il prezzo dell'home video, ma crediamo che non vari largamente dagli altri film di stampo anime. Ad ogni modo, l'edizione home video sarà disponibile in tutte le migliori fumetterie a partire dal 18 marzo.

Vi ricordiamo, infine, che Dynit ha rinviato a maggio la distribuzione di My Hero Academia: Heroes Rising, previsto inizialmente per questo mese.