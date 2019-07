Children of the Sea: ecco quando farà il suo debutto in Italia

Kaiju no Kodomo, nome originale di Children of the Sea, è stata una delle rivelazioni di quest'anno. Tratto dall'omonimo manga di Daisuke Igarashi, la pellicola diretto da Ayumu Watanabe ha debuttato il 7 giugno 2019 in Giappone riscontrando un buon successo. A breve i protagonisti Ruka, Umi e Sora potranno tentare di fare lo stesso in Italia.

Nexo Digital ha deciso di creare una stagione autunnale all'insegna degli anime. Dopo aver rivelato le date di uscita di lungometraggi recenti come City Hunter: Shinjuku Private Eyes e Weather Child: Weathering With You, il distributore italiano ha rivelato quali saranno le date previste per la proiezione in Italia di Children of the Sea.

Children of the Sea debutterà in Italia in tre giorni di programmazione previsti per il 2, il 3 e il 4 dicembre. La storia ruota intorno a Ruka, una liceale ribelle che, a causa dell'esclusione dal suo club, decide di andare a Tokyo per le vacanze estive. Nella metropoli, al calare della notte, incontrerà Umi e Sora, due ragazzini che vede nuotare nella baia e con un modo di muoversi nell'acqua affascinante. Ruka inizierà a frequentare i due e a vivere il mondo del mare, mentre su tutta la Terra sta avvenendo uno strano fenomeno: i pesci stanno scomparendo.