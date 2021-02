Children of the Sea, il regista rivela: 'Tanti tagli, il film sarebbe dovuto durare 3 ore'

Studio 4°C, lo studio d'animazione giapponese responsabile per la produzione dell'ottimo film anime Children of the Sea, sta tenendo una mostra d'arte virtuale nella Galleria Nucleus di Alhambra, California, con tanto di esposizioni ed interviste ad alcuni importanti membri dello staff.

Nel corso della giornata di ieri, 10 febbraio 2021, ha parlato in pubblico anche Ayumu Watanabe, regista di Children of the Sea, che durante la conversazione con i fan ha rivelato qualche dettaglio sulla pellicola. Secondo quanto affermato dal director, originariamente il film sarebbe dovuto durare circa 200 minuti, ma la produzione ha insistito per tagliare alcune scene, riducendo la durata a 111 minuti ed escludendo alcune scene più o meno importanti.

Eiko Tanaka, fondatore di Studio 4°C, ha affermato che per i produttori giapponesi qualsiasi film con una durata superiore ai 120 minuti è ritenuto controproducente, visto che non potrebbe essere proiettato nei cinema per più di sei volte al giorno. Watanabe ha affermato di conoscere la ragione dei tagli, aggiungendo però che gli sarebbe piaciuto dare vita a tutte le tavole del capolavoro di Daisuke Igarashi.

La produzione di Children of the Sea ha richiesto circa il quadruplo degli investimenti rispetto ad un normale film anime, e probabilmente i costi sarebbero lievitati fin troppo se fossero stati realizzati altri novanta minuti di materiale. La pellicola del resto ha incassato "appena" 600 milioni di yen (€4,7 milioni circa), una cifra passabile ma non ottimale.

E voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere la versione completa? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che potete supportare lo studio acquistando l'home video di Children of the Sea, disponibile anche in Italia grazie a Dynit.