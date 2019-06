Children of the Sea ha fatto registrare buoni risultati nel suo primo weekend

Nel corso di queste ultime ore, è stato riportato che Children of the Sea (Kaijū no Kodomo), film tratto dal manga di Daisuke Igarashi e realizzato dallo Studio 4°C, ha raggiunto il quinto posto al botteghino nel suo primo weekend nei cinema, ottimi risultati che hanno saputo soddisfare i creatori dell'opera.

GKIDS ha reso noto che il film verrà proiettato nelle sale del Nord America - in giapponese con sottotitoli in inglese e con doppiaggio inglese - nel corso del 2019. L'opera sarà inoltre proiettata all'Annecy International Animation Film Festival a giugno di quest'anno nella nuova categoria Contrechamp del festival.

La colonna sonora di Children of the Sea è stata composta da Joe Hisaishi dello Studio Ghibli, mentre Ayumu Watanabe (Space Brothers, After the Rain) ha lavorato alla regia dell'opera. Kenichi Konishi (Tokyo Godfathers, The Tale of Kaguya Princess) si è invece occupato dell'animazione e del character design. Nel caso in cui non la conosceste, qui di seguito potete leggere la sinossi del film:

"Dopo essere stata messa in punizione ed esonerata dalle attività scolastiche estive, la liceale ribelle Ruka incontra due ragazzi stranieri, Umi e Sora, che si tuffano nella baia di Tokyo. La ragazza rimane affascinata dal loro modo di nuotare e seguirà i due nelle numerose avventure acquatiche, che coinvolgeranno sia loro che gli adulti che li circondano. Contemporaneamente, una calamità sta sconvolgendo il mondo: i pesci stanno scomparendo."