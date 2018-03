Chimaki Kuori celebra il trentessimo anniversario del secondo film di Saint Seiya

In occasione del trentesimo anniversario di "", film d'animazione anche noto in Italia come "",, autrice di, ha dedicato una sua incredibile illustrazione alla pellicola tratta dal manga di

Visionabile in calce all’articolo, questa vede a confronto Shiryu di Dragon e Midgard, un “God Warrior” che durante la pellicola si rivelerà addirittura l’amico (o fratello, secondo il manga ufficiale) Hyoga di Cygnus, soggiogato dal malvagio Dorbal (Balder nel doppiaggio storico italiano), il Sommo Sacerdote del dio Odino.

Nell’illustrazione riportata di seguito, così come nel lungometraggio d’animazione, Midgard/Hyoga è privo dei suoi ricordi e non riesce a distinguere l’amico, pertanto lo aggredisce con i suoi letali colpi congelanti, fino a mettere fuori uso il potente pugno destro del Dragone. Non trovate anche voi che i due guerrieri, in questa splendida immagine, appaiano incredibilmente dettagliati? Dai capelli di Hyoga ai volto di Shiryu, tutto è perfettamente ombreggiato, e l’espressione data al God Warrior in particolare sottolinea il terribile cambiamento di personalità cui Cygnus è stato sottoposto nel film.

Tramesso in Giappone il 12 marzo 1988, Saint Seiya - La sanguinosa battaglia degli dei è il film d’animazione che ha ispirato la successiva creazione della cosiddetta Saga di Asgard (episodi 74-99) proposta dall’originale serie televisiva di Saint Seiya. La pellicola è stata trasmessa in Italia su Italia 1 con il primo doppiaggio storico, ma Dynit ha fornito ai fan più puristi anche una versione alternativa con nomi e tecniche fedeli all’originale. Le edizioni home video attualmente in circolazione e targate Yamato Video contengono ambedue le tracce audio.

Nota per aver realizzato l’adattamento a fumetti di Gundam Wing, Chimaki Kuori è l’autrice di Saint Seiya - Saintia Sho, anche noto in Italia come I Cavalieri dello zodiaco: Saintia Sho - Le Sacre Guerriere di Atena, uno dei più recenti spin-off ambientati nel sempre più vasto universo nato dalle matite di Kurumada. Lanciata nel luglio 2013, l’opera si compone attualmente di 11 volumetti, di cui 9 disponibili anche nel nostro paese grazie all’editore Panini Comics. Nel 2019 ne verrà lanciato anche l'anime.