Chin Piece: lo spin-off comedy di ONE PIECE di concluderà a luglio

Il primo giugno 2018 debuttò in Giappone Chin Piece, spin-off non canonico di ONE PIECE con protagonista il giovanissimo Chin, un ragazzino in grado di combattere allungando "quella" parte del corpo. L'ultimo numero di Saikyo Jump, il bimestrale di Shueisha in cui viene serializzata l'opera, ha svelato che il manga si concluderà nel mese di luglio.

L'autore Yoshikazu Amami ha lavorato sull'esilarante spin-off per ben due anni, ricevendo persino i complimenti di Eiichiro Oda. Il fumetto conta attualmente un solo volume disponibile, e si concluderà definitivamente con la pubblicazione del secondo. Il mangaka non ha ancora annunciato progetti futuri.

Nonostante le basse pretese, il lavoro di Amami è riuscito negli anni a far sorridere innumerevoli fan dell'opera originale, grazie ad un intelligente approccio verso il mondo costruito da Oda. L'autore non ha mai nascosto la sua profonda ammirazione per il sensei, che anni fa diventò persino un personaggio di Hit Saku no Tsumeaka Kudasai!, un altro dei lavori del mangaka.

E voi cosa ne pensate? Avete seguito questo fumetto? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan dell'opera originale invece, vi consigliamo di dare un'occhiata agli spoiler del prossimo capitolo di ONE PIECE e a tutte le novità inerenti all'attesissima serie Netflix prossimamente in uscita.