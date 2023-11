Chiude l'account ufficiale di Studio Ghibli su Twitter: la causa è il nuovo film?

Nelle ultime ore è arrivato un annuncio da parte dello Studio Ghibli. In un messaggio lasciato su X, ossia il vecchio Twitter, ha rivelato che il proprio profilo sarebbe stato chiuso oggi, giovedì 3 novembre, a mezzanotte. Tuttavia, non è stato rivelato il motivo di questa scelta.

Il profilo in questione aveva aperto nel 2020, in vista dell'uscita del nuovo film di Miyazaki, Il ragazzo e l'airone. Dopo diversi anni di produzione, il lungometraggio è finalmente uscito nelle sale cinematografiche giapponesi, più precisamente lo scorso luglio, e presto arriverà anche in Italia e tanti altri paesi esteri.

Dunque, la chiusura del profilo dello Studio Ghibli potrebbe essere legata al'uscita dell'ultimo film di Hayao Miyazaki, ma nulla è dato per certo al momento. "A partire dalle ore 00:00 del 3 novembre, l'account Twitter ufficiale dello Studio Ghibli chiuderà. Vorremmo ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuto da quando abbiamo aperto questo account, tre anni fa, in vista dell'uscita del film di Hayao Miyazaki "How do you live?". Vi ringraziamo dal profondo del cuore. Il film continuerà fino alle vacanze di fine anno e di Capodanno. (@JP_GHIBLI)", è stato il lungo messaggio lasciato sul social.

Secondo altre indiscrezioni, la chiusura di questo account potrebbe essere dovuta ad un nuovo film in lavorazione dello Studio Ghibli. Dopo tutto, è stato annunciato che Hayao Miyazaki sta già lavorando a nuove idee per dei prossimi lungometraggi. Nelle ultime settimane lo Studio Ghibli è stato affidato alla Nippon TV, e non al figlio di Miyazaki, Goro, come molti credevano. Il produttore e fondatore dello Studio Ghibli Toshio Suzuki ha approfondito i motivi dietro questa scelta.