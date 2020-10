Chiude Horrible Subs: addio al gruppo fansub più famoso del mondo anime

La pirateria è un fenomeno che il Giappone combatte da tanti anni ormai, soprattutto per l'importazione di merce contraffatta nei paesi orientali nonché per la trasmissione streaming di materiale coperto dai diritti d'autore. Ad ogni modo, con la chiusura di Horrrible Subs si chiude una storica pagina dell'animazione nipponica in Occidente.

L'animazione giapponese è in guerra su più fronti: da un lato continua l'instancabile lotta alla pirateria, che ha portato alla chiusura di Manga Stream, dall'altra tenta inesorabilmente di placare le polemiche inerenti al settore, soprattutto in merito alle accuse di razzismo da parte del quotidiano "The Guardian" britannico e le controversie legate alla delicata questione australiana.

Ad ogni modo, a chiudere definitivamente le porte a Horrible Subs, il più grande gruppo di fansub legato al mondo anime, non sono stati gli avvertimenti degli editori bensì il Coronavirus. Per chi non conoscesse il sito in questione, Horrible Subs è un gruppo che da anni si occupa di rilasciare gli episodi sottotitolati in inglese dei più recenti anime in onda in Giappone, questione che ha soprattutto sollevato diverse polemiche in merito a presunti upload dei sottotitoli di anime licenziati e la diffusione illegale di serie televisive. Solo nell'ultimo mese, il sito aveva vantato di un traffico di 11 milioni di visite totali stando ai dati di Similiar Web che fanno del gruppo fansub uno dei più grandi al mondo.

Ad ogni modo, con un comunicato diffuso in home e accessibile tramite il link alla fonte, il gruppo ha annunciato la chiusura del gruppo a causa di una serie di problemi aggravati dall'avvento del Covid-19. E voi, invece, cosa ne pensate di questa chiusura improvvisa? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.