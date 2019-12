Chiude MangaStream, uno dei siti di scan più famosi del mondo occidentale

La guerra alla pirateria è stata portata avanti per anni dalle case editrici giapponesi, ma sembrava non aver avuto un grande effetto. Dal 2016 sembra però essere arrivata una piccola ma importante svolta: dapprima la chiusura del sito Haruka Yume no Ato, poi l'arrivo di piattaforme come MangaPlus e adesso la chiusura di un sito come MangaStream.

Progetto partito nel settembre 2009, i pirati di MangaStream erano noti per portare in inglese e con largo anticipo rispetto alle uscite ufficiali manga del calibro di ONE PIECE, My Hero Academia, Naruto, Bleach e tutti i titoli più conosciuti del mondo.

Dalle prime ore di oggi 19 dicembre 2019 però il sito è risultato completamente irraggiungibile. La causa è da ricercarsi in un "cease and desist" di grande importanza, partito dalle più grandi case editrici giapponesi e del resto del mondo che ultimamente hanno unito le forze proprio nel tentativo di abbattere la pirateria dei manga.

L'effetto è stato quello di vedere eliminati in brevissimo tempo sia il sito principale del gruppo di scan sia l'account Twitter, non solo oscurato ma completamente rimosso. Finora non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte del gruppo, ma la presenza di queste persone era ormai scontata nel panorama della pirateria dei manga, attirando quindi facilmente l'attenzione. Un altro colpo quindi per chi si affida alla sola pirateria dopo la chiusura di un altro portale importante come Manga Rock. L'era dei pirati potrebbe star veramente per concludersi.