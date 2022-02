Chocolatier - Cioccolata per un cuore spezzato è ora disponibile con J-POP Manga

Con un comunicato stampa diffuso attraverso i propri social media ufficiali, J-POP Manga ha annunciato la disponibilità di un'altra opera di Setona Mizushiro. Dopo Il gioco del gatto e del topo, l'etichetta manga di Edizioni BD porta in Italia anche Chocolatier - Cioccolata per un cuore spezzato.

A pochissimi giorni dalla presentazione del manga Under Ninja di Kengo Hanazawa, J-POP porta al debutto un'altra, attesa opera. In libreria, fumetteria e negli store online, debutta dal 16 febbraio Chocolatier - Cioccolata per un cuore spezzato.

In questo nuovo manga shojo, che segue il successo del precedente boys love di Setona Mizushiro, l'autrice racconta la travagliata storia d'amore che tormenta Sota, un giovane pasticciere che, sin dai tempi del liceo, è perdutamente innamorato di Saeko. Gli ingredienti per la ricetta di questo racconto al cioccolato, prevedono amore, gelosia e passione.

Chocolatier - Cioccolata per un cuore spezzato è il vincitore del 36° Kodansha Manga Award nella categoria shojo, ed è stato anche nominato al Tezuka Osamu Cultural Prize 2014. La serie è composta da un totale di 9 volumi, ognuno dei quali venduti a un prezzo di 7,50 euro. Questo racconto arriva a poche settimane dai debutti J-POP Manga di My Dress-up Darling Bisque Doll e Nuvole a Nord-Ovest.

La sostanziale differenza di classe sociale tra Sota e Saeko spinge la ragazza verso le braccia di un altro uomo, un business man. Sota, deluso, parte per la Francia, Paese in cui può affinare le sue abilità da pasticciere. Tuttavia, la sua missione è riconquistare Saeko, il suo amore perduto, la quale ha un debole per il cioccolato.