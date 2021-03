Chopper entra in battaglia: ONE PIECE 1007 porta in prima linea il dottore dei Mugiwara

Da diversi capitoli siamo in quella che sembra sarà la fase che culminerà con una vittoria o una sconfitta per i protagonisti di ONE PIECE. Il combattimento con Kaido è iniziata e al fianco dell'imperatore c'è anche Big Mom. Ma non vanno dimenticati i tanti subordinati che stanno dando battaglia in lungo e in largo a Onigashima.

Mentre Marco è alle prese con King e Queen, Hyogoro ha dato fondo a tutte le proprie energie e si sta trasformando in un oni di ghiaccio. È da questo punto che comincia il capitolo 1007 di ONE PIECE, che è intitolato "Tanuki-san". Nel nuovo appuntamento settimanale vediamo gli Oniwabanshu e altri uomini sconfitti dalla forza di Hyogoro, causando la sorpresa di personaggi come Apoo e X-Drake.

Mentre il vecchio si sta trasformando, così come Omasa, i loro sottoposti faticano a ucciderli per evitare la mutazione completa. Intanto Queen si fa beffe di tutti, deridendo i Pleasures per essere inutili e i Waiters perché attenderanno in eterno inutilmente frutti che non arriveranno. Mentre tutti stanno per cedere alla disperazione, Chopper interviene e salva appena in tempo Hyogoro con una medicina, mentre Miyagi e Tristan utilizzano una soluzione nebulizzata per dare l'antivirus a tutti in modo istantaneo.

Queen è arrabbiato e si lancia nel campo e tenta di colpire Chopper ma prima i Pleasures gli fanno da scudo e poi Marco blocca la star, chiedendo a Chopper di fare ciò che deve. La renna mangia una Rumble Ball e, trasformandosi col Monster Point, urla a tutti di non essere un tanuki, modo in cui è stato chiamato per tutto il tempo, mentre sferra un poderoso schiaffo a Queen.

Da un'altra parte, Momonosuke non accetta la propria debolezza e si trasforma in drago per scappare da Yamato, mentre da un'altra parte la CP0 discute dell'esperimento fallimentare di Vegapunk basato sul fattore ereditario di Kaido. Infine, ONE PIECE 1007 ci ripresenta i Nove Foderi Rossi che sono stati salvati nientemeno che da Oden Kozuki. La prossima settimana ONE PIECE sarà in pausa.