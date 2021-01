E se Chopper fosse un Mink? Il personaggio di ONE PIECE in versione Sulong in una fanart

Chopper è uno dei membri dei Mugiwara, il sesto a essere entrato in ciurma e il primo nella Rotta Maggiore. Ormai è in ONE PIECE da tempo immemorabile ed è uno dei personaggi più amati, essendo anche usato spesso come mascotte. Sappiamo di lui che in realtà è una renna ma che ha mangiato il Frutto del Diavolo Homo Homo.

Grazie alle abilità di questo frutto, ha ottenuto la possibilità di parlare e pensare come un umano. Al momento non è tra i membri più forti della ciurma protagonista di ONE PIECE, tuttavia ha molti assi nella manica tra cui la trasformazione nel possente Monster Point. Anche se è stato visto molto raramente, un fan lo immagina in questa versione anche se con qualche modifica.

Infatti l'illustrazione che vediamo in basso preparata da WindRider ci mostra un Chopper Monster Point ma in versione Sulong. La Sulong è una trasformazione adoperata dai Mink, o Visoni, una specie introdotta recentemente in ONE PIECE e originaria dell'isola di Zou. Solo i membri più forti di questa tribù come Carrot, Wanda e i capi dell'isola riescono a utilizzare questa forma.

WindRider ha deciso di unire Chopper a questa forma rendendolo un vero e proprio mostro. La pelliccia diventa da bruna a bianca, gli artigli si fanno estremamente pronunciati mentre le corna diventano appuntite. Con una forma del genere, Chopper potrebbe anche scontrarsi ad armi pari con i primi ufficiali degli imperatori. Cosa ne pensate di questa forma di Chopper, vi sarebbe piaciuto vederla in ONE PIECE?